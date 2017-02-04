مع اقتراب موعد الجلسة المقررة للتصويت على طرح الثقة بوزير الإعلام وزير الشباب الشيخ سلمان الحمود، وفي ظل تزايد أعداد المؤيدين لطرح الثقة، يبدو أن هناك أطرافًا مازالت تضغط وتخطط لإنقاذ الوزير بعد إحاطته بالتجاوزات في جلسة الاستجواب الثلاثي الذي انتهى

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تويتر، إن "إيران تلعب بالنار" و"إنهم لا يقدرون كم كان الرئيس أوباما طيباً معهم. لست هكذا!"، فيكا أكد البيت الأبيض "صحيح أن توقيت العقوبات الأخيرة على إيران جاء ردا على التطورات الأخيرة ولكنه كان قيد الدراسة من قبل