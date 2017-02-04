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مع اقتراب موعد الجلسة المقررة للتصويت على طرح الثقة بوزير الإعلام وزير الشباب الشيخ سلمان الحمود، وفي ظل تزايد أعداد المؤيدين لطرح الثقة، يبدو أن هناك أطرافًا مازالت تضغط وتخطط لإنقاذ الوزير بعد إحاطته بالتجاوزات في جلسة الاستجواب الثلاثي الذي انتهى
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تويتر، إن "إيران تلعب بالنار" و"إنهم لا يقدرون كم كان الرئيس أوباما طيباً معهم. لست هكذا!"، فيكا أكد البيت الأبيض "صحيح أن توقيت العقوبات الأخيرة على إيران جاء ردا على التطورات الأخيرة ولكنه كان قيد الدراسة من قبل
تحذيرات نيابية عن أي تحركات حكومية للتأثير على مواقف بعض النواب لثني نواب: لها كلفة سياسية عالية
الطبطبائي بعد إعلان 30 نائبًا تأييدهم طرح الثقة: ليش التحدي العجيب لإرادة الأمة؟!
الهاشم: حكومة تمارس استهبالا سياسيًا من الطراز الرفيع.. و"مو راضيين يتقبلون" أن عهد المناديب قد ولّى
المطير: سفضح من يسعى لتدمير البرلمان بإفساد الذمم وشراء الولاءات
أمريكا تفرض عقوبات على 13 فرداً و12 كياناً بموجب القانون الأميركي لمعاقبة طهران
البيت الأبيض يؤكد: توقيت العقوبات الأخيرة على إيران رد على التطورات الأخيرة
إیران ترفض دخول فریق المصارعة الأمرکية إلى أراضیها للمشاركة في كأس العالم
أهم الأخبار
«البلدية»: مصادرة وإتلاف 50 كجم من المواد الغذائية وتحرير 58 مخالفة
انطلاق منافسات مهرجان الكويت للجواد العربي
الكويت تنفذ أوسع حملة لتأمين وسائل تدفئة للنازحين العراقيين
«الكهرباء»: الاستراتيجية الخليجية للمياه 2035 تؤسس قطاعاً مستداماً وفعالاً
بالصور - 60 عاماً على إزالة سور الكويت الثالث
أمن ومحاكم
«الداخلية»: لا شبهة جنائية في حادث وفاة الشخص الذي تم نقله إلى منزله بواسطة عدد من الأشخاص
الجنايات تقضي بوضع فتاتين في دور الرعاية عن تهمة سرقة عدد من المركبات
المحامي حسين العصفور: «الجنايات» تقضي بالامتناع عن النطق بالعقاب بحق المتهمين بالبصمة المزورة في وزارة الكهرباء
العناية الإلهية تنقذ عامل سقط في حفرة مصعد منزل قيد الانشاء
«الداخلية»: جولة تفقدية لمنفذ «النويصيب» الحدودي لمتابعة آلية وسير العمل
مجلس الأمة
عبدالوهاب البابطين مغردًا بثقة في طرح الثقة: رفعت الأقلام و جفت الصحف
خالد المؤنس: على الحكومة إدراك ان طرح الثقة في الحمود قد حُسم وانتهى
السبيعي: نثمن موقف النائب خالد العتيبي حضور جلسة طرح الثقة.. رغم أن موعد دخوله المستشفى الإثنين المقبل
نايف المرداس: نرفض الضغط على النواب لثنيهم عن طرح الثقة في الحمود
مرزوق الخليفة ينصح الحمود بعدم حضور الجلسة: استقل حتى لا تكون أول وزير تطرح فيه الثقة
الاقتصاد
الدولار يصعد بأسعار النفط في آسيا
النفط في آسيا يرتفع بسبب تراجع الدولار
سعر برميل النفط الكويتي يرتفع
خارجيات
ترامب يتناول العقاقير للحفاظ على طول شعره
إيران: منع دخول مصارعين أميركيين
بالفيديو - سقوط رافعة من بناية عالية في دبي
محــليــات
«الهلال الأحمر» يسير 15 شاحنة مساعدات الى الداخل السوري
الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام تشيد بقرار إلغاء مناقصة الأنابيب النفطية لـ«مصفاة الزور»
رئيسة جمهورية كرواتيا تزور الكويت غداً
«الأرصاد الجوية»: طقس بارد.. والصغرى 3
عطلة.. باردة
الرياضة
رعب في معسكر المنتخب المصري بالغابون.. بسبب الحضري !
وفاة «إنديرا».. أكبر الفيلة عمرا في الهند
نهائي تحديد المركز الثالث بين بوركينا فاسو وغانا.. السبت
رونالدو.. الأعلى أجراً بين رياضيي العالم
رونالدينيو يعود إلى برشلونة
المرأة
أنجح الطرق للتعامل مع الزوج البخيل
لصوص يسرقون من «متسولة» ٢٠٠ ألف دولار!
دراسة: 40 % من الزوجات الكويتيات تعرضن للعنف
كثرة الجلوس يزيد عمر المرأة!
نقص الفواكه والخضروات خلال الحمل يصيب المولود بالزهايمر
منوعات
بالفيديو - عريس يلقي بعروسه في صندوق القمامة.. والسبب؟
أمريكا: الجالية اليهودية بتكساس يسلمون مفاتيح كنيسهم للمسلمين
أبل تبدأ بتجميع أجهزة «آي فون» في الهند
السجن 6 أشهر أو 270 ألف دولار غرامة التدخين على شرفة المنزل
طرح أسهم «سناب شات» للاكتتاب العام
فنون
انتحار الممثل فريدريك جاي بطريقة صادمة.. عبر البث المباشر على الفيس بوك!
الممثل الأمريكي كال بين يجمع 500 ألف دولار تبرعات للاجئين السوريين
انتحار ممثل أمريكي في بث مباشر على «الفيسبوك»
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إغـلاق الوطـن
الاستئناف تلغي حكماً لمرزوق الغانم ضد قناة «الوطن»
«التمييز» ترفض وقف تنفيذ إغلاق «الوطن»
فيديو - العصفور: التزمنا بالقرار الإداري لـ«الإعلام» وأدعو الجميع لمشاهدة افتتاحية قناة «المجلس»
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الجيل الجديد
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