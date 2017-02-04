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محــليــات
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«الهلال الأحمر» يسير 15 شاحنة مساعدات الى الداخل السوري

 «الهلال الأحمر» يسير 15 شاحنة مساعدات الى الداخل السوري
 
نائب رئيس الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام إبراهيم وناس الشمري
 الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام تشيد بقرار إلغاء مناقصة الأنابيب النفطية لـ«مصفاة الزور»
 
رئيسة جمهورية كرواتيا تزور الكويت غداً
 رئيسة جمهورية كرواتيا تزور الكويت غداً
 
«الأرصاد الجوية»: طقس بارد.. والصغرى 3
 «الأرصاد الجوية»: طقس بارد.. والصغرى 3
 
إدارة الأرصاد الجوية
 عطلة.. باردة
 
 
الرياضة
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رعب في معسكر المنتخب المصري بالغابون.. بسبب الحضري !

 رعب في معسكر المنتخب المصري بالغابون.. بسبب الحضري !
 
وفاة «إنديرا».. أكبر الفيلة عمرا في الهند
 وفاة «إنديرا».. أكبر الفيلة عمرا في الهند
 
منتخب بوركينا فاسو
 نهائي تحديد المركز الثالث بين بوركينا فاسو وغانا.. السبت
 
رونالدو.. الأعلى أجراً بين رياضيي العالم
 رونالدو.. الأعلى أجراً بين رياضيي العالم
 
رونالدينيو
 رونالدينيو يعود إلى برشلونة
 
 
المرأة
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أنجح الطرق للتعامل مع الزوج البخيل

 أنجح الطرق للتعامل مع الزوج البخيل
 
تعبيرية
 لصوص يسرقون من «متسولة» ٢٠٠ ألف دولار!
 
دراسة: 40 % من الزوجات الكويتيات تعرضن للعنف
 دراسة: 40 % من الزوجات الكويتيات تعرضن للعنف
 
كثرة الجلوس يزيد عمر المرأة!
 كثرة الجلوس يزيد عمر المرأة!
 
نقص الفواكه والخضروات خلال الحمل يصيب المولود بالزهايمر
 نقص الفواكه والخضروات خلال الحمل يصيب المولود بالزهايمر
 
 
منوعات
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بالفيديو - عريس يلقي بعروسه في صندوق القمامة.. والسبب؟

 بالفيديو - عريس يلقي بعروسه في صندوق القمامة.. والسبب؟
 
أمريكا: الجالية اليهودية بتكساس يسلمون مفاتيح كنيسهم للمسلمين
 أمريكا: الجالية اليهودية بتكساس يسلمون مفاتيح كنيسهم للمسلمين
 
أبل تبدأ بتجميع أجهزة «آي فون» في الهند
 أبل تبدأ بتجميع أجهزة «آي فون» في الهند
 
السجن 6 أشهر أو 270 ألف دولار غرامة التدخين على شرفة المنزل
 السجن 6 أشهر أو 270 ألف دولار غرامة التدخين على شرفة المنزل
 
طرح أسهم «سناب شات» للاكتتاب العام
 طرح أسهم «سناب شات» للاكتتاب العام
 
 
فنون
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انتحار الممثل فريدريك جاي بطريقة صادمة.. عبر البث المباشر على الفيس بوك!

 انتحار الممثل فريدريك جاي بطريقة صادمة.. عبر البث المباشر على الفيس بوك!
 
الممثل الأمريكي كال بين يجمع 500 ألف دولار تبرعات للاجئين السوريين
 الممثل الأمريكي كال بين يجمع 500 ألف دولار تبرعات للاجئين السوريين
 
انتحار ممثل أمريكي في بث مباشر على «الفيسبوك»
 انتحار ممثل أمريكي في بث مباشر على «الفيسبوك»
 
عمرو دياب أكثر المطربين العرب مشاهدة على اليوتيوب فى 2016
 عمرو دياب أكثر المطربين العرب مشاهدة على اليوتيوب فى 2016
 
المغنية جيري هالويل: محظوظة لتمكني من الإنجاب في سن 44
 المغنية جيري هالويل: محظوظة لتمكني من الإنجاب في سن 44
 
 
إغـلاق الوطـن
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الاستئناف تلغي حكماً لمرزوق الغانم ضد قناة «الوطن»

 المستشار إبراهيم العبيد
 
«التمييز» ترفض وقف تنفيذ إغلاق «الوطن»
 «التمييز» ترفض وقف تنفيذ إغلاق «الوطن»
 
ماجد العصفور
 فيديو - العصفور: التزمنا بالقرار الإداري لـ«الإعلام» وأدعو الجميع لمشاهدة افتتاحية قناة «المجلس»
 
أماني بورسلي: كنا نريد دعماً حكومياً لـ«قناة الوطن»
 أماني بورسلي: كنا نريد دعماً حكومياً لـ«قناة الوطن»
 
المحامي حسين العصفور: أيادٍ خفية تعمل من أجل إغلاق «الوطن» !
 المحامي حسين العصفور: أيادٍ خفية تعمل من أجل إغلاق «الوطن» !
 
 

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